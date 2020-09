Cellino: “Tonali milanista sin da bambino, mi ha fatto piacere cederlo ai rossoneri”

MILANO – In occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero, Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali, nuovo colpo del Milan a centrocampo: “Non mi era mai successo di scoprire un calciatore così forte. Avrei voluto che restasse, ma purtroppo il sogno si è infranto con la retrocessione in Serie B e l’incertezza trasmessa dalla pandemia. Sandro tifa Milan da quando è bambino, cederlo ai rossoneri mi ha fatto quindi doppiamente piacere. Ho apprezzato il comportamento di Maldini, ha il Milan nel sangue e tutte le carte in regola per diventare un grandissimo dirigente”.