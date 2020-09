Ceccarini: “Milan, nessun passo avanti per il rinnovo di Donnarumma”

MILANO – Attraverso TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione sulla trattativa fra il Milan e Donnarumma per il rinnovo contrattuale: “Gigio ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e già a febbraio potrebbe accordarsi con un altro club, qualora non rinnovasse. Il Milan è pronto ad offrirgli un contratto economicamente superiore a quello attuale, ma sinora non ci sono stati passi in avanti. È evidente che se non si riuscisse a raggiungere un’intesa, il portiere rossonero diventerebbe una clamorosa occasione di calciomercato. In tal caso, la Juve sarebbe in prima fila”.