CDK ha detto Sì, sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta

Redazione Il Milanista

Il fantasista del Milan Charles De Ketelaere ha detto sì per il suo trasferimento all'Atalanta. Il Belga reduce da un annata disastrosa, lascia i cancelli di milanello dopo solamente una stagione. Al club meneghino andranno 3 milioni per il prestito oneroso.

Le cifre — CDK lascia il Milan dopo solamente una stagione. Il talento Belga ha detto sì alla corte di Gasperini e ha deciso in un suo trasferimento a Bergamo. Un affare che si vociferava già da alcuni giorni e concluso alcune ore fa'. I rossoneri hanno trovato l'accordo con l'Atalanta in un prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 22+4 milioni più bonus legati a presenze e risultati, inoltre una percentuale del 10% sull'eventuale futura rivendita del giocatore. L'ingaggio del giocatore di 2,7 milioni sarà coperto interamente dall'Atalanta. Il classe 2001 sosterrà le visite mediche nei prossimi giorni, molto probabilmente già nella giornata di Lunedì, per poi firmare il contratto che lo legherà al club nerazzurro.

Ennesimo colpo di scena del duo Furlani e Moncada — CDK preso la scorsa estate dal Bruges tanto voluto da Maldini è stato l'ennesimo colpo di scena della nuova dirigenza rossonera. Le cifre accordate tra i club, permettono al Milan di non registrare una minusvalenza per il residuo a bilancio del talentuoso trequartista Belga, dopo l'investimento di 35 milioni nell'estate 2022. Bergamo potrebbe essere per lui un nuovo punto di partenza, Gasperini potrà riuscire a tirar fuori quel talento che non è riuscito ad esprimere a Milano.