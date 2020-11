Cassano, stoccata al Milan: “Senza Ibra arriverebbe decimo”

MILANO – L’ex attaccante rossonero Antonio Cassano, vincitore di uno Scudetto con la maglia del Milan nel 2011, si è duramente espresso sulla squadra di Pioli in una diretta Instagram con Bobo Vieri: “Ibrahimovic è un giocatore che non si può discutere. Segna tanto, fornisce assist ed è sempre dominante. Dopo Ronaldo il fenomeno e Van Basten, è il centravanti più forte che abbia mai visto. Il Milan senza Ibra arriva decimo in classifica. E’ una squadra normalissima, senza capo né coda. Da quando è arrivato, Zlatan ha trasformato molti suoi compagni. Penso ad esempio a Leao, Calhanoglu e Calabria, che adesso sono altri giocatori. Ma tutti sono migliorati grazie a lui”.