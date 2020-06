Capello: “I mesi di pausa si faranno sentire. Coppa Italia, non ci sono favoriti”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, Fabio Capello, doppio ex di Juventus-Milan, ha detto la sua sulle semifinali di Coppa Italia: “I mesi sul divano peseranno. Inutile dire che i calciatori si sono allenati in casa, perché sempre divano resta. Juventus-Milan e Napoli-Inter? Onestamente non riesco a parlare di favoriti, non so quali conseguenze abbia lasciato il Covid-19. Mi aspetto partite un po’ strane, per di più senza tifosi. Saranno fondamentali i leader in campo in assenza del pubblico”.

