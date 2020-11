Camoranesi punge Ibra: “In Italia fa ancora la differenza, ma altrove…”

MILANO – Contattato dal quotidiano Tuttosport, Mauro German Camoranesi, ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana, si è espresso sulla lotta Scudetto: “Quest’anno, causa del Covid, sono strani un po’ tutti i campionati europei. Sono convinto però che alla lunga verranno fuori i valori reali. Per me le principali candidate al titolo restano Juve e Inter. Il Milan? Non credo che Ibrahimovic possa bastare. La stagione è veramente lunga e ricca di impegni. La squadra rossonera non mi sembra abbia le risorse sufficienti per far fronte a eventuali assenze pesanti, anche se comunque ha le carte in regola per fare un campionato importante e arrivare nelle prime posizioni. Ibra continua a fare la differenza in Serie A, ma sono convinto che altrove non sarebbe uguale“.