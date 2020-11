Calciomercato Milan – Dalla Spagna: sfida al Barça, Maldini prova il colpo top!

Calciomercato Milan – Che duello tra Maldini e Klopp

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Tra due mesi sarà di nuovo calciomercato e il Milan, così come nella scorsa sessione, proverà ad essere una delle società maggiormente attive. La squadra, in questo avvio di stagione, sta dimostrando di essere già molto competitiva, ma a gennaio il club non resterà a guardare. L’obiettivo numero uno rimane quello di rinforzare il pacchetto arretrato. Sono diversi i profili monitorati, soprattutto Ozan Kabak dello Schalke 04 e Matteo Lovato dell’Hellas Verona. Tuttavia, non è da escludere che i dirigenti rossoneri provino a piazzare dei colpi anche in altri settori del campo. La squadra potrebbe quindi essere puntellata in tutti i reparti. Frederic Massara e Paolo Maldini sono sempre a caccia di occasioni sul mercato. Una di queste porta direttamente in Francia, precisamente a Lione.

Nella squadra allenata da Rudi Garcia, infatti, c’è un attaccante esterno in scadenza di contratto a giugno 2021. Si tratta di Memphis Depay, che veste la maglia del club transalpino dal 2017. L’olandese ha già fatto intendere di non voler rinnovare. Di conseguenza, il Lione proverà a cederlo già nella finestra di gennaio per non perderlo a parametro zero al termine della stagione. Il club di Aulas, infatti, vuole scongiurare il pericolo di mettere a bilancio una pesante minusvalenza. Stando a quel che riferisce il portale spagnolo ‘fichajes.com’, la società maggiormente interessata a Depay è il Barcellona, che ha già avviato i contatti con i suoi agenti. Sulle tracce dell’ex Manchester United, però, ci sarebbero anche tre italiane: non solo Maldini, ma anche Paratici lo segue e ci pensa seriamente anche la Roma.

L’opportunità di prendere Depay fa gola al club meneghino, nonostante Stefano Pioli abbia diversi giocatori a disposizione in quel ruolo. La batteria degli esterni d’attacco è già composta da Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, Jens Hauge e Samuel Castillejo. Quest’ultimo, tuttavia, sta offrendo prestazioni decisamente deludenti in questa stagione e rischia quindi di essere inserito nella lista dei cedibili. Il Milan, qualora decidesse davvero di privarsene, potrebbe provare a rimpiazzarlo proprio con Memphis Depay. Indubbiamente, sul piano economico, società come il Barça possono presentare offerte impareggiabili, ma chissà che il progetto rossonero non possa stuzzicare la fantasia del talento classe ’94. La concorrenza quindi non spaventa: il Diavolo è pronto a dare battaglia sul mercato. E Maldini non si vuole fermare solamente a Depay: sono cinque i grandi attaccanti da portare subito a Milanello a gennaio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA