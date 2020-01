MILANO – L’ex terzino Antonio Cabrini, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato anche dell’attuale esterno sinistro del Milan, Theo Hernandez: “E’ ancora molto giovane, i prossimi tre anni saranno decisivi per la sua crescita. Deve ancora migliorare sull’aspetto difensivo, ma può diventare un campione per le potenzialità che ha. Il gol fatto all’Udinese è di qualità altissima: solo chi ha piedi pregiati e fegato calcia così”.