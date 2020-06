Bucchioni: “Al Milan clima surreale, ma Rangnick è l’uomo giusto per ripartire”

MILANO – Il giornalista Enzo Bucchioni, tramite TMW, ha commentato la pesante situazione generatasi in casa rossonera con il faccia a faccia andato in scena a Milanello fra Ibra e Gazidis: “Il litigio fra Ibrahimovic e l’amministratore delegato, alla presenza di tutti i giocatori, è l’ultimo clamoroso episodio che certifica anni di non calcio. Gazidis rappresenta la proprietà; sapere che un giocatore si permette di affrontarlo in quel modo ha del surreale. Sono convinto che Rangnick, l’uomo designato per la rifondazione, sia uno che di calcio sa parecchio, ha idee, sa gestire, sa allenare, sa fare tante cose. Questa potrebbe essere la strada giusta.

Tuttavia, se continuerà a comandare e a fare danni Gazidis, siamo sicuri che a Milano Rangnick riuscirà a ripetere quanto fatto in Germania? Fossi in Singer comincerei a riflettere: ho la sensazione che Gazidis non sia un uomo di calcio e non si sforzi neppure di capirlo. Due anni di errori uno dietro l’altro sono lì a testimoniarlo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live