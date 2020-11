Brambati: “Arnault vuole diventare il nuovo proprietario del Milan”

MILANO – L’ex calciatore Massimo Brambati, oggi intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del Milan, soffermandosi sui rinnovi e sul possibile passaggio di proprietà: “Secondo me la precedenza andrebbe data a Donnarumma, ma è molto importante anche il contratto di Calhanoglu. Il Milan non può perdere a parametro zero due giocatori del genere. Donnarumma, tuttavia, vuole mettersi in gioco in Champions League e il Milan in questo momento non può garantirgliela. La società si può aggrappare al fattore emotivo del giocatore e al possibile cambio di proprietà, che potrebbe rimescolare le carte sul mercato. Compresi i rinnovi. Una persona mi ha detto che ha parlato al telefono con Arnault e che quest’ultimo ha intenzione di diventare il nuovo proprietario del club…”.