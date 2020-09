Bologna, Soriano: “A San Siro per vincere, lo dobbiamo ai nostri tifosi”

MILANO – Giovedì i preliminari d’Europa League, lunedì prossimo l’esordio in campionato. Prima lo Shamrock Rovers, poi il Bologna: subito due partite nel giro di quattro giorni. Il Milan scalda i motori, la stagione sta per iniziare ed ora, terminate le amichevoli, si fa sul serio. Proprio ai microfoni del sito ufficiale del Bologna, Roberto Soriano, centrocampista della squadra emiliana, ha parlato del debutto nella Serie A 2020/2021 in programma a San Siro contro i rossoneri.

LE SUE PAROLE – “Dopo il ritiro le gambe sono un po’ pesanti per i carichi di lavoro. L’amichevole pareggiata contro la Virtus Entella ne è stata una prova, ma dalla prossima settimana si comincia a fare sul serio. Vogliamo arrivare bene alla sfida col Milan. Giocheremo come sempre per vincere, secondo la filosofia del mister: lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che purtroppo non potranno seguirci in trasferta”.