Bologna, Mihajlovic: “Contro il Milan ci faremo trovare pronti”

MILANO – L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato al termine dell’amichevole pareggiata con la Virtus Entella, proiettandosi verso l’esordio in campionato contro il Milan, in programma lunedì 21 settembre a San Siro. Di seguito, le dichiarazioni riportate da TMW: “L’obiettivo di queste partite non è il risultato, ma cercare di mettere a posto la squadra. So che possiamo fare comunque meglio ma mancano 8 giorni alla partita di Milano e arriveremo pronti. In ritiro ragazzi e staff hanno lavorato benissimo, ora andiamo avanti migliorando quegli aspetti che ancora non funzionano come dovrebbero”.