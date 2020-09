Bologna, Mihajlovic carica la squadra: “Forza che il Milan si avvicina!”

MILANO – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha sconfitto il Covid-19 e ieri è tornato in campo, dirigendo l’allenamento della sua squadra nel centro sportivo di Casteldebole. Con alcune dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico serbo ha spronato i suoi giocatori in vista del primo impegno di campionato, in programma lunedì 21 settembre a San Siro contro il Milan: “Sono contento di essere tornato con voi. Ora lavorate bene e carichi come avete fatto a Pinzolo, che fra due settimane c’è il Milan!”. Nel centro sportivo c’era anche uno striscione affisso dai tifosi rossoblu: “Bentornato Mister”.