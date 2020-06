Biasin: “Milan, per costruire qualcosa di concreto riparti da Pioli”

MILANO – Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite TMW, ha elogiato il lavoro svolto da Stefano Pioli sulla panchina del Milan: “Si ritrova sempre a dover gestire situazioni complicatissime e in un modo o nell’altro ne viene fuori con brillantezza. Lo dipingono sempre come quello bravino a normalizzare. Tuttavia, se il Milan non vuole commettere lo stesso errore fatto con Gattuso, se vuole quindi iniziare a costruire qualcosa di concreto, vada avanti con il tecnico che ha soprattutto un grande pregio: riesce sempre a far sì che tutti remino dalla stessa parte. Non è poco”.

