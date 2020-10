Bergomi: “Milan? Non so dove potrà arrivare, ma è una squadra costruita molto bene”

MILANO – Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e attuale opinionista di Sky Sport, ha parlato dell’ottimo avvio di stagione da parte del Milan: “Non so dove potrà arrivare, ma so che sul mercato ha fatto le cose per bene negli ultimi anni. Ha preso quei giocatori di cui aveva bisogno, per caratteristiche e ruoli. Theo Hernandez è fantastico, Rebic va a duecento all’ora e aiuta tutta la squadra. Poi penso che la presenza di Ibra abbia fatto crescere tutti quanti. Kessié è diventato quel giocatore che tutti si aspettavano e che aveva mostrato ottimi colpi a Bergamo, Bennacer in mezzo al campo tiene in panchina Tonali. Sulla trequarti Calhanoglu illumina il gioco. La squadra è stata costruita molto bene”.