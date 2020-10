Bellinazzo: “Elliott sta investendo tanto per riportare il Milan ai vertici”

MILANO – Il giornalista Marco Bellinazzo, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Fondo Elliott: “Queste proprietà straniere a volte possono essere dei falsi, ma nel caso di Milan e Inter non è successo. Elliott ha messo sul piatto 140 milioni da luglio ed è un segnale molto importante per il Milan, per tornare ad essere un top club a livello europeo. Elliott sta investendo tanto. Per tornare ai vertici, però, è necessaria la qualificazione in Champions League, quindi è essenziale per i rossoneri arrivare almeno quarti”.