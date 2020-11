Baresi: “Dopo la pausa della scorsa stagione è scattato qualcosa nei giocatori. Ibra…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport, Franco Baresi, leggenda rossonera e vice-presidente onorario del club rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Milan sta raccogliendo i frutti del lavoro e dell’impegno profusi negli scorsi anni. Dopo il lockdown è scattato qualcosa dentro ai giocatori. Hanno iniziato a dimostrare che non era il vero Milan quello visto prima della pausa. Ora c’è consapevolezza di poter competere con tutti. Pioli è stato bravissimo a stimolare e a trovare un modulo che coinvolgesse tutti i giocatori, che adesso sono a loro agio e finalmente si esprimono al meglio. Adesso stiamo vedendo il vero Milan”.

SU IBRAHIMOVIC – “E’ un campione che non ha fine. Ibra fisicamente è in forma e mentalmente ha voglia di stupire ancora. Solo lui può sapere quando dirà basta. E’ incredibile quello che riesce a fare e a trasmettere ai compagni. Gli anni passano, ma lui resta straordinario, come fosse ancora un ventenne”.