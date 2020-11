Alvino: “Osimhen? Valutazioni decisive nei prossimi giorni, ma resta in dubbio”

MILANO – Attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino, vicinissimo alle vicende in casa azzurra, ha fatto il punto della situazione sull’infortunio di Victor Osimhen: “Il ragazzo andrà provato in allenamento a Castel Volturno. Mi sento di dire, essendo già martedì, che bisogna considerarlo in dubbio per la partita di domenica sera contro il Milan in campionato. Poi la sola valutazione scientifica e medica la farà lo staff del Napoli, del quale mi fido ciecamente. Quindi decideranno i medici azzurri nei prossimi giorni”.