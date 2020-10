Albertosi: “Donnarumma? L’ultima parola per il rinnovo spetta a lui, non a Raiola”. E sul derby…

MILANO – Enrico Albertosi, grande ex portiere rossonero, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per parlare del derby e della situazione contrattuale di Gigio Donnarumma: “Se guardiamo le prime partite di campionato è favorito il Milan, perché è primo in classifica a punteggio pieno, mentre l’Inter ha pareggiato a Roma con la Lazio e si trova due punti indietro. Il Milan, però, ha giocato contro avversari molto più agevoli rispetto ai nerazzurri. I derby sono comunque imprevedibili ed entrambe le compagini hanno possibilità di ottenere il successo. Pronostico? Vince la squadra di Pioli”.

SULLE PORTE CHIUSE – “Sembra di giocare una partitella di allenamento contro la Primavera, è molto più difficile essere concentrati: con i tifosi l’attenzione e l’adrenalina sono ai massimi livelli, mentre con lo stadio vuoto non so cosa possa pensare un calciatore”.

SUL RINNOVO DI DONNARUMMA – “È una brutta situazione che i dirigenti rossoneri devono risolvere. Gigio è la base di questo Milan e dovrà esserlo ancora per tantissimi anni, perché non è facile trovare un portiere che, nonostante un’età così giovane, abbia già accumulato tutta questa esperienza, anche in Nazionale. Sicuramente Raiola proverà ad ottenere un aumento sostanzioso dell’ingaggio, ma alla fine l’ultima parola spetterà al giocatore. Io mi auguro che Gigio resti”.