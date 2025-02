Zazzaroni: “Il Milan è sempre stato altro, di certo non è questo”

A Giuntoli era stato affidato il compito di de-agnellizzare squadra, staff, Continassa: un total reset. Cosa che in gran parte gli è riuscita. Al grido di «aggiustiamo i conti perché qui avevano fatto i danni e programmiamo un grande futuro!», Cristiano ha preso decisioni forti e qualche rischio: Douglas Luiz a 50 cocuzze, Koop a 60, le dismissioni di Szczesny, Rabiot, Chiesa, Huijsen e in corsa di Danilo. Il risultato è una squadra non di livello, non ancora in possesso della consapevolezza della storia e incompleta sulla quale il Leonardo da Sao Bernardo do Campo ha messo del suo, togliendole tante certezze tattiche.