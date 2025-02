Vieri: “Conceicao come un fratello. Il Milan si accende e si spegne”

Le parole dell'ex attaccante: " Sergio è come un fratello: l'avrei voluto sempre in squadra con me, crossatore fantastico . Ora cazzeggiamo più che altro, come facevamo ai tempi con Gigi Di Biagio. Solo che allora uscivo a mezzanotte, ora vado a letto alle nove. Infatti l'altra mattina ho trovato una sua chiamata, era di mezzanotte passata. Gli ho scritto: 'Oh, Sergio: guarda che adesso a quell'ora io dormo' ".

"Gli allenatori sono i primi a prendere la m... in faccia - ha continuato il doppio ex del derby. Se alleni il Milan, ma anche l'Inter o la Juventus, devi vincere. E se non ce la fai, paghi. Fonseca è scarso? No. Pioli è scarso? No. Nemmeno Conceicao, ma per costruire una squadra ci vuole tempo e bravura ad azzeccare i giocatori, sperando che ci mettano poco ad ambientarsi. Ma se in Italia alleni il Milan, si vuole tutto e subito. Il Milan si è spento dopo la Supercoppa? Perché, dopo aver vinto a Madrid cosa aveva fatto? Il Milan è questo: si accende e si spegne, e l'interruttore non lo schiaccia solo Conceicao. Una squadra la sistema solo la continuità. E i risultati".