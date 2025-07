Trevisani: “L’ultima stagione di Theo Hernandez è stata da 3 per me”

"Analizzando la stagione ricordo almeno 50 errori difensivi in 38 giorni, qualcosa fuori dal campo non è andata e mi sembra evidente. Theo ha un carattere particolare, non è un mistero. Dipende sempre se questa particolarità va nei binari buoni o in quelli meno buoni. I primi anni è andata in quelli buoni, ma le ultime annate di Theo sono state brutte.