Noah Okafor in uscita dal Milan: il Bologna ci pensa

Il futuro di Noah Okafor è ancora tutto da scrivere. Dopo aver concluso la scorsa stagione in prestito al Napoli, l’attaccante svizzero è rientrato al Milan e in questi giorni si sta allenando regolarmente con il gruppo, guidato da mister Massimiliano Allegri. Nonostante questo, è molto difficile che venga trattenuto in rosa: il club lo considera in uscita.