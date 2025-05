Teotino: “Io se fossi in Italiano andrei sulla panchina del Milan”

Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di SkySport 24 in cui ha parlato di Italiano come possibile allenatore del Milan

"Cosa farei se fossi in Italiano? Io andrei al Milan. Di più cosa si può fare al Bologna? È arrivato un trofeo dopo 50 anni, le ambizioni non saranno mai di lottare per lo Scudetto: Italiano è un allenatore in carriera, se vuole continuare questa sua risalita deve andare in un grande club".