Solari: “L’apertura di Xhaka al Milan mi sorprende un po’ perché…”

"Devo essere sincero, un po' mi sorprende. Perché a Leverkusen ha finalmente concretizzato le sue ambizioni di vittoria, cosa che ad esempio non gli è riuscita all'Arsenal dove aveva anche un ruolo importante. Ha toccato l'apice a Leverkusen grazie a Xabi Alonso che lo ha investito nel ruolo di suo alter ego come mente in campo. Vero che la partenza dell'allenatore può averlo invitato a riflettere sul futuro e che al Bayer Leverkusen difficilmente potrà fare di più a livello di vittorie. E magari c'è anche un discorso di famiglia e carriera, riflessioni che vanno oltre lo sport. Diciamo che Milano come meta per una parte quasi finale della sua carriera è affascinante, tra l'altro ha fondato anche un brand di abbigliamento e Milano sotto questo aspetto è perfetta".