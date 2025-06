Si è conclusa ieri la Milan Cup 2025 in quel di Cattolica

Oltre 700 giovani rossoneri in campo, premi e ospiti speciali per l'11ª edizione. Ecco il comunicato del Milan...

Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Settimana appena trascorso all'interno della splendida cornice dello stadio Giorgio Calbi: 196 le gare giocate che hanno coinvolto una splendida cornice di pubblico e soprattutto 700 giovani rossonere e rossoneri per una grande festa”.

Ancora il comunicato

“Emozioni e divertimento, in campo e fuori, per i giovani atleti che hanno vissuto tre giornate speciali grazie a partner come Banco BPM, organizzatori e ospiti speciali, su tutti l'ex portiere della Nazionale brasiliana e di AC Milan, Nelson Dida. La 11ª edizione del torneo ha visto la partecipazione di tantissime Academy rossonere”.