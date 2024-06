Schira: “Il Milan è ancora interessato a Dorgu, c’è anche il Napoli”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan e del possibile interesse per il terzino del Lecce Patrick Dorgu. Le ultime

Patrick Dorgu, terzino sinistro del Lecce, potrebbe diventare un'idea di calciomercato anche per qualche club italiano. In estate il Milan probabilmente si muoverà per un esterno sinistro che possa fare il vice Theo Hernandez. Secondo le ultime indiscrezioni la valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro. La priorità dei rossoneri sembrerebbe sull'altra fascia, ma secondo le ultime il terzino del Lecce potrebbe rientrare nelle valutazioni estive.