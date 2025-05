Sabatini: “Se fossi Allegri andrei al Milan, non può fare peggio”

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Pressing in cui ha parlato del futuro di mister Massimiliano Allegri

Sandro Sabatini ha parlato a Pressing in merito al futuro di Max Allegri :

"Se fossi Allegri andrei al Milan per un motivo molto semplice: non puoi fare peggio. Ma lui è particolare e preferisce andare dove giocano la Champions League piuttosto che avere la settimana libera per allenare".