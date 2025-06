Sabatini: “Modric giocatore formidabile, sarà un esempio per i giovani”

"Sarà un esempio per tutti i giovani centrocampisti perché è un giocatore formidabile. Musah come Conte da calciatore? Conte era più forte di Musah, era eccezionale da calciatore. Io mi incazzai tantissimo nel Mondiale del 94′ quando gli preferirono altri centrocampisti, mentre Conte era in una condizione splendida. Sacchi faceva giocare altri invece. Ripartire da Conte è un gran vantaggio per il Napoli, mantenere la struttura tecnica è importante. Marianucci non ha ancora una caratura internazionale, ma in Serie A è l’unico marcatore rimasto, è uno che picchia ed anticipa. Sa interpretare bene il ruolo, cosa che non fa più nessuno. Sarri e Gasperini? Son molto curioso di rivederli all’opera".