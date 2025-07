Milan, per l’attacco si guarda ad un ex Serie A: è un millennials!

Facciamo il punto sul mercato del Milan con Igli Tare che è al lavoro per consegnare a Max Allegri una squadra completa

Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare è al lavoro per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. In tal senso ecco che il diavolo avrebbe messo nel mirino diversi profili con l’approvazione pure del tecnico del Milan Max Allegri.

Igli Tare si aggiunge alla corsa per Rasmus Hojlund

Rasmus Hojlund gioca nel Man United e fa gola a tante big europee. Il classe 2003 è reduce da una stagione con alti e bassi in Inghilterra, ma il suo valore è molto alto. La società dei Red Devils lo ha infatti acquisito un anno fa dall’Atalanta per 75 milioni di euro. Ragione per cui non lo svenderanno sicuramente.