Pedullà: “Musah-Napoli? Trattativa in fase molto avanzata, le cifre…”

Alfredo Pedullà ha aggiornato sul proprio sito la trattativa tra Milane Napoli per Yunus Musah, comunicando che è in uno stato molto avanzato. La base d'accordo tra i club è tra i 23 e i 25 milioni per il cartellino ma ci vorrà un nuovo summit per trovare la quadratura definitiva del cerchio visto che il Milan chiede qualche bonus in più. Poi Musah sarà un nuovo calciatore del Napoli su precisa richiesta di Antonio Conte.