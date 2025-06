Mancini: “Io di nuovo ct? Per me non ci sarebbe problema”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Roberto Mancini che ha detto: "Oggi non so quello che succederà e non è il momento di entrare in certi discorsi. Ma che ho sbagliato scelta, che non lo rifarei, l’ho detto mesi fa, non negli ultimi giorni. In tempi non sospetti, diciamo così”.