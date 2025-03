Pato: “Venire al Milan è stata la decisione migliore della mia vita”

Alexandre Pato è intervenuto ai microfoni dei canali del Milan e ha parlato in un'intervista inerente al suo passato in rossonero

"Perché il Milan? Perché lo vedevo vincere la Champions League. C'erano alcuni dei giocatori migliori al mondo. Maldini, c'era Ronaldo, Sheva, Kakà, Emerson, Cafù, Ambrosini, Gattuso, Pirlo, Nesta. Era una squadra bellissima. Ma io volevo solo giocare con loro. Io non pensavo "Come andrò lì? Vivrò in Italia, come sarà?", io volevo giocare nel Milan, con loro, e quando è venuto il Milan a cercarmi ero sicuro della mia scelta, volevo il Diavolo e basta. Per me è stata la migliore decisione che ho fatto nella mia vita".