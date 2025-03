Bergomi: “Se rimane Conceicao? Difficile dirlo, sarebbe da capire…”

Beppe Bergomi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 in cui ha parlato del periodo del Milan e del futuro di Conceicao

Giuseppe Bergomi ha parlato a Rai Radio 1 in merito al momento del Milan e a Sergio Conceicao :

"Se rimane Conceicao? Difficile dirlo, sarebbe da capire il rapporto tra allenatore e squadra. Non lo so, però Conceicao è un buon allenatore, un caratteriale, perché riesce sempre a recuperare la partita. Gli allenatori ovviamente sono legati ai risultati, quindi al derby e soprattutto se riuscirà ad agganciare il quarto posto. Può rientrare.

Credo sia la squadra con più talento del nostro campionato. Lo dimostra il fatto che riesce a ribaltare le partite con i cambi, dalla panchina entrano giocatori del calibro di Leao o Joao Felix. Il problema del Milan è di equilibrio di squadra. Prende sempre delle imbucate che non sono normali per una squadra così. Questo talento va assemblato e fatto giocare di squadra. Però riconosco la forza del Milan, ha giocatori da uno contro uno e da ripartenza, con due giocatori straordinari come Pulisic e Reijnders".