Ordine: “Rabiot? Richieste di ingaggio improponibili e zero preparazione”

Franco Ordine, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Radio', soffermandosi in modo particolare su Adrien Rabiot, centrocampista svincolatosi dalla Juventus e finito nel mirino del Milan in questo calciomercato estivo. La firma del quotidiano 'Il Giornale', in modo particolare ha parlato di cifre improponibili in riferimento all'ingaggio richiesto dalla mamma-agente e fa notare come non abbia fatto la preparazione, quindi non sarebbe pronto per essere gettato nella mischia.