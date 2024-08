Ordine: “Comprare un vice Morata? Io punterei su Camarda”

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Franco Ordine. Argomento principale il tema delle seconde squadre, come quella della Juventus e dell'Atalanta, che stanno dando i frutti in questo momento. Il focus si sposta poi sul Milan , l'infortunio di Morata e la sua idea su Camarda . Ecco le parole di Ordine.

"Questa giornata ha valorizzato, sei anni dopo, l'idea della seconda squadra che in una sera ha mostrato il suo vero volto. La programmazione è importante e anche il Milan la sta portando avanti investendo. Dopo l'infortunio di Morata ho letto che i tifosi sui social chiedevano l'acquisto di un nuovo attaccante. E no, sbagliato: fossi il Milan ora punterei su Camarda, chi programma come hanno fatto i rossoneri con 12 milioni per dare vita alla seconda squadra, deve tenerne conto e valorizzare l'idea che hai messo in campo attraverso queste mosse. È questo il momento".