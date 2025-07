Non decolla la trattativa per Jashari, Romano: “Il Brugge prende tempo…”

La trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari non ne vuole proprio sapere di decollare, facendo iniziare ad emergere anche alcuni dubbi sulla fumata bianca finale. Fabrizio Romano ne ha parlato con un post su X:

"Il Club Brugge non ha ancora dato il via libera all'offerta complessiva da 38 milioni di euro del Milan per Ardon Jashari. I rossoneri sono in attesa da 10 giorni e la situazione sta diventando tesa. Il Brugge sostiene che ci sono ancora altri club che potrebbero arrivare a soddisfare la loro richiesta di 40 milioni bonus compresi".