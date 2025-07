Calciomercato Milan | Jashari-Brown, Moretto dà l’annuncio: “Vi dico che…”

Ore calde in casa rossonera su diversi fronti di mercato. In primis sul fronte Jashari , che il Milan attende con grande impazienza. Tare ha fatto la sua offerta, ora attende una risposta definitiva da parte del Bruges . A tal proposito, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Ecco quanto riferito dal collega: "Il fatto che il Bruges non stia ancora dando una risposta per Jashari sta creando tensione e nervosismo all'interno del management del Milan. Il club belga sta prendendo tempo e questo inquieta i rossoneri, che si aspettavano una risposa all'ultima proposta scritta di 32,5 milioni di euro più bonus. Il Bruges chiede 35 milioni di base fissa più bonus per sfiorare i 40 milioni. Il Milan ha basato la sua strategia basandosi molto sulla volontà di Jashari di trasferirsi a Milano. Il giocatore ha ripetuto più volte al Bruges di voler andare al Milan, vedremo se questa strategia frutterà. Ad oggi questo silenzio tombale crea grande tensione e nervosismo all'interno del Milan". Non solo Jashari, però. Moretto infatti ha parlato anche di un'altra trattativa sulla quale sta lavorando il Milan, quella per Brown: ecco tutti i dettagli <<<