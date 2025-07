Milan, Vasquez ai margini: si pensa alla risoluzione del contratto

Devis Vasquez non rientra più nei progetti del Milan e così il club meneghino ha preso una decisione: ecco quale

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan nel corso del mercato estivo c’è il nome di Devis Vasquez.

In uscita

Il portiere è arrivato in rossonero con grandi aspettative, ma non è riuscito ad imporsi come sperato. Quando chiamato in causa infatti l’estremo difensore non è riuscito a convincere appieno lo staff tecnico.

Questo lo scenario più plausibile

Il colombiano si trova ora ai margini della rosa e per questo motivo il Diavolo starebbe pensando di esercitare la risoluzione consensuale del contratto.

Scelta migliore per tutti

Da parte sua il Milan libererebbe un posto in rosa, ma soprattutto alleggerirebbe il monte ingaggi. Lo stesso giocatore avrebbe così la possibilità di iniziare una nuova avventura altrove e sperare di giocare con più continuità.