Milan, rottura tra Jashari e il Brugge: il giocatore sta facendo di tutto

Jashari rompe con il Club Brugge e spinge per il Milan. Il centrocampista diserta la foto ufficiale ed è pronto ad abbandonare il ritiro.

È ormai praticamente insanabile la rottura tra Ardon Jashari, obiettivo del Milan, e il Club Brugge. Nella giornata di ieri, il centrocampista ha deciso di non posare con il resto della squadra per la foto ufficiale, un gesto che ha sollevato non poche polemiche in Belgio.

Jashari forza la mano: il Milan attende

Jashari, probabilmente in accordo con il suo entourage, sta adottando comportamenti sempre più eclatanti per forzare la cessione al Milan. I contatti tra il club rossonero e il giocatore sono costanti, con la volontà condivisa di chiudere l’operazione il prima possibile.

Ora la palla passa al Brugge, che potrebbe essere costretto ad accettare l’offerta del Milan da 32,5 milioni più bonus. Il rischio, per il club belga, è di alimentare ulteriormente un conflitto con il giocatore, con conseguenze anche all’interno dello spogliatoio. Jashari, ormai separato in casa, non si allena più con il gruppo e nei prossimi giorni potrebbe addirittura decidere di non presentarsi al ritiro. Il Milan resta in attesa, pronto a cogliere il momento giusto per l’affondo decisivo.