Calciomercato Milan: torna di moda un altro nome per la punta

Con Giroud in partenza, il Milan è a caccia della nuova punta per l'anno prossimo. In queste ore è tornato di moda il nome di J.David

Redazione Il Milanista 26 marzo 2024 (modifica il 26 marzo 2024 | 11:21)

il Milan acquisterà almeno un nuovo attaccante. Anche in considerazione del fatto che Olivier Giroud non dovrebbe rinnovare il contratto e firmare, invece, con i Los Angeles FC nella Major League Soccer (MLS) statunitense. In casa rossonera è tornato in voga un giocatore accostato più volte al club, Jonathan David.

Idea David: 22 gol in 37 partite finora e contratto in scadenza nel 2025 — Si tratta di Jonathan David, classe 2000, attaccante nato a New York (U.S.A.) ma di nazionalità canadese, di proprietà del Lille e autore, finora, in stagione di 22 gol e 7 assist in 37 partite tra Ligue 1, Conference League e Coppa di Francia. Il contratto di David con i 'Dogues' scadrà il 30 giugno 2025, non sarà rinnovato e, pertanto, la sua valutazione potrà calare rispetto ai 50 milioni di euro che i francesi chiedevano per lui l'anno passato.

