Milan-Napoli Femminile: info e prezzi per i biglietti del match

Due vittorie con quattro reti a partita nelle prime due partite della Poule, e tanta viglia di dare continuità. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna in campo la Prima Squadra femminile, che al PUMA House of Football ospita il Napoli. Si gioca domenica 14 aprile alle 15.00, per continuare una striscia positiva di quattro vittorie