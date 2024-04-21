Zhang: “Sappiamo il nostro obbiettivo, ci aspetta una partita importante”

Steven Zhang, presidente dell’Inter era presente al circuito di Shanghai per il GP di Cina di Formula Uno, il presidente ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Sky Sport F1 parlando anche del Derby contro il Milan. Ecco l’estratto delle sue parole.
“Sono molto fiero della mia squadra, non potrei essere più contento in qualità di presidente. Sappiamo tutti quale sarà il nostro obiettivo e ci aspetta una partita importante”.
Sul futuro dell’Inter: “Credo che negli ultimi sette anni in cui siamo stati proprietari dell’Inter ci sono state diverse voci. Abbiamo vinto sei trofei, continueremo a lottare e vincere. Io sono il presidente e finché sarò il proprietario cercheremo di continuare a vincere. Futuro? Voci non vere”.