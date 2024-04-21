Zhang: "Sappiamo il nostro obbiettivo, ci aspetta una partita importante"
Zhang: “Sappiamo il nostro obbiettivo, ci aspetta una partita importante”

Stefania Palminteri
shanghai
21 Aprile, 18:00 2024
Steven Zhang
Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Sky Sport F1. Di seguito le sue parole

Steven Zhang, presidente dell’Inter era presente al circuito di Shanghai per il GP di Cina di Formula Uno, il presidente ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Sky Sport F1  parlando anche del Derby contro il Milan. Ecco l’estratto delle sue parole.

“Sono molto fiero della mia squadra, non potrei essere più contento in qualità di presidente. Sappiamo tutti quale sarà il nostro obiettivo e ci aspetta una partita importante”.

Sul futuro dell’Inter: “Credo che negli ultimi sette anni in cui siamo stati proprietari dell’Inter ci sono state diverse voci. Abbiamo vinto sei trofei, continueremo a lottare e vincere. Io sono il presidente e finché sarò il proprietario cercheremo di continuare a vincere. Futuro? Voci non vere”.

