Milan: infortunio Morata, si torna a spingere per Abraham?

L'infortunio di Alvaro Morata obbligherà Paulo Fonseca a rivedere le sue decisioni per le prossime partite del Milan. Contro Parma e Lazio lo spagnolo non ci sarà. I rossoneri sperano che sia di nuovo disponibile per il ritorno in campo contro il Venezia dopo la sosta. Resta da capire se l'infortunio dell'ex giocatore dell'Atletico Madrid influenzerà in qualche modo il mercato del Milan. Secondo Tuttosport, l'allenatore potrebbe sostenere la decisione del club di non acquistare un nuovo attaccante, anche se l'ipotesi di Tammy Abraham resta ancora in gioco.