LA VOCE DEI TIFOSI – Jashari arriva o non arriva? "Ha iniziato lo sciopero della fame..."

Vediamo di seguito le opinioni dei tifosi rossoneri sui temi caldi di giornata di oggi domenica 20 luglio 2025

In casa del Milan si guarda con attenzione e con un pizzico di preoccupazione al mercato estivo. Sono tante le trattative in corso e altrettanti i dubbi circa la gestione del club rossonero. Vediamo di seguito cosa ne pensano a riguardo i tifosi rossoneri sui social!

Sulla telenovela Jashari:

#Jashari ha iniziato uno sciopero della fame pur di venire al #Milan. — Nicolò Bagnoli (@NicBagnoli) July 20, 2025

Il fatto che si continui a parlare, da fonti che fanno da megafono al Milan, di Javi Guerra alternativa a Jashari dimostra ancora una volta come non ci sia nessun tipo di programmazione. Dirigenza persa completamente in mano agli agenti, si naviga a vista, un disastro totale — Antonio (@p__antonio) July 20, 2025

Se devi pagare De Cuyper al brighton allora prendi direttamente De Cuyper così magari non vai a litigare per Jashari. Ma era troppo difficile per una proprietà ed una dirigenza totalmente disinteressate allo sport — Boris (@_ilboris) July 19, 2025



C’è anche chi non è per nulla d’accordo con l’operato del ds Tare

Saltato Jashari per due milioni, saltato Archie brown per le commissioni, Douè costa troppo (20 milioni) Igli Tare dopo 40 giorni al Milan: pic.twitter.com/m2rrQK8Qpr — Fam • Bisogna fare i complimenti ai ragazzi (@FAMebbasta) July 19, 2025

se dopo aver assunto un DS si ripetono gli errori delle stagioni archiviate le opzioni sono due:

1) il DS non conta nulla

2) il DS è incompetente tanto quanto gli altri non so quale sia delle due, in ogni caso Tare ne esce malissimo — JP (@ilfujeanpaul) July 20, 2025

Tare è stato messo lì come Allegri è stato messo in panchina, stesso criterio. Se le cose andranno male (e visto l’andamento del mercato non è difficile) ci saranno almeno due capri espiatori. — Antonio Iervolino (@AntonioIervol10) July 20, 2025



Circola molta perplessità sulla campagna acquisti:

Quindi nella migliore delle ipotesi se chiudiamo tutti gli acquisti;

Reijnders> Jashari

Theo> Estupinian

Jimenez >Pubill

Fofana mediano = Ricci

Se arriviamo piu in alto è merito di Allegri o demerito delle altre — Matteo Milan⚫️ (@MatteRossonero) July 20, 2025