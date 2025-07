Milan, via libera per Pubill: esami positivi. Ora tocca a Tare

Ieri il Milan ha sottoposto Marc Pubill a degli esami, che si sono rivelati positivi. Ora spetta a Tare intavolare una trattativa

In casa del Milan si vuole prendere il prima possibile un rinforzo per la difesa. Nelle ultime ore ci sono stati degli sviluppi per arrivare a Marc Pubill dell’Almeria.

Visite mediche

Ieri il Milan ha inviato dei membri del proprio staff medico per visitare il 22enne spagnolo, soprattutto per verificare le condizioni del suo ginocchio. Gli esiti si sono rivelati estremamente positivi.

Via libera

C’è stato dunque il via libera da parte dei medici per prendere il terzino. Ora toccherà a Tare intavolare la trattativa con il club spagnolo. Il Diavolo dovrà muoversi con velocità dal momento che sul giocatore c’è da tempo il forte interesse del Wolverhampton.