Milan, bomba di mercato dalla Spagna: “Colpaccio da 30 milioni!”

Stando alle ultime notizie provenienti direttamente dalla Spagna, il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo obiettivo di calciomercato

Come ben sappiamo, il primissimo obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo è sempre lo svizzero Ardon Jashari del Bruges. Questa in particolare si è praticamente trasformata in una telenovela di mercato che sta caratterizzando l’estate rossonera. I dettagli sono ormai noti a tutti.

In breve: il Milan ha fatto la sua offerta definitiva e non ha intenzione di rilanciare ulteriormente, il Bruges prende tempo e Jashari spinge fortissimo per trasferirsi a Milano il prima possibile. Questa è la situazione attuale. Nelle ultime ore si sono registrati altri contatti tra le parti per cercare di sbloccare la trattativa, ma i rossoneri devono prendere in considerazione l’idea di guardare anche altrove per rinforzare il proprio centrocampo. A tal proposito, in queste ultimissime ore è spuntato anche un altro nome completamente a sorpresa in orbita Milan.

Milan, nuova alternativa di calciomercato a Jashari

Sappiamo che Tare sta guardando moltissimo al mercato spagnolo, con tanti possibili obiettivi sulla sua lista. Dai terzini Pubill (Almeria) e Fran Garcia (Real Madrid), fino a un altro centrocampista come Javi Guerra (Valencia), sempre nel mirino rossonero per la mediana. Ma la novità è rappresentata da un altro giocatore che gioca in Liga e in particolare al Girona.

Parliamo del venezuelano con passaporto spagnolo Yangel Herrera, centrocampista di 27 anni che nell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze complessive condite da 4 gol e 3 assist. Stando a quanto riferito dal noto portale spagnolo specializzato in calciomercato Fichajes.net, il Milan – oltre che il Napoli – avrebbe puntato Herrera, che non sarebbe considerato incedibile dal Girona. Nel contratto del giocatore, in scadenza nel 2027, è presente una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, ma secondo le indiscrezioni spagnole il prezzo sarebbe trattabile e potrebbe anche scendere sensibilmente. Occhio dunque anche a questa nuova possibile pista di mercato per il centrocampo del Milan.