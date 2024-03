Milan:concorrenza per Anselmino, c’è il Manchester United

Aaron Anselmino è l'ultimo gioiellino formatosi in Argentina. Difensore classe 2005, a 18 anni è considerato uno dei talenti in rampa di lancio in casa Boca Juniors. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato al Milan, che ci starebbe pensando come colpo in prospettiva, ma ora arriva concorrenza dalla Premier League. Secondo quanto riferito dal quotidiano argentino Olè, infatti, il diciottenne xeneize piace anche al Manchester United. Anselmino ha un contratto con i Los Xeneizes fino al 30 giugno 2028 e nel contratto c'è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Da vedere ora se i rossoneri riusciranno a battere la concorrenza del club inglese.