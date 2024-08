Marchetti: “Fofana un’operazione complessa, Scuffet in pole per la porta”

Continua il calciomercato del Milan . A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Luca Marchetti . Ecco le sue parole, anche sui rossoneri, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

" Fofana è un giocatore sul quale il Milan continua a puntare . La situazione è complessa visto che il Monaco è infastidito dal fatto che il Milan ha un accordo di massima con il giocatore , ma allo stesso tempo rischia di perderlo a zero. Ha preso già il suo sostituto ma spara altissimo con il prezzo. Il Milan continua nella sua strategia, consapevole che i francesi dovranno abbassare le richieste".

Poi Marchetti parla della situazione di Emerson Royal e del portiere: "E terzino destro: si stringe anche per Emerson Royal, la distanza è praticamente inesistente e presto anche lui sarà un giocatore rossonero. E poi c’è la quesitone relativa a portiere: Scuffet in vantaggio su tutti gli altri pretendenti per prendere il posto di Sportiello".