Marchegiani: “Abraham è passato troppo inosservato, sta dando tanto”

Luca Marchegiani ha parlato al Club di Sky Sport in merito a Abraham, attaccante del Milan arrivato durante l'ultimo calciomercato estivo

"Abraham è quello che è passato tra i più inosservati dei nuovi acquisti ma in realtà in questo momento sta dando tantissimo: fa la stessa cosa che fa Morata come atteggiamento e permette al Milan di giocare con due punte. Le partite che ha giocato titolare, il Milan le ha vinte tutte: sarà un caso…"